ЦСКА обыграл «Пари НН» и отправил нижегородцев в зону прямого вылета из РПЛ

ЦСКА обыграл «Пари НН» со счетом 2:1 и отправил нижегородцев в зону прямого вылета из Российской Премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча этих команд прошла в рамках 29-го тура в Нижнем Новгороде. Счет в ней на 44-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Даниил Лесовой. «Армейцы», проводившие первый матч под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Игдисамова, отыгрались с 89-й по 90-ю минуты усилиями Данилы Козлова и Имрана Фирова.

Таким образом, ЦСКА набрал 48 очков в 29 матчах и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре красно-синие сыграют у себя дома с «Локомотивом». Матч пройдет 17 мая, начало в 18:00 по московскому времени.

Футболисты «Пари НН» остались на 15-м месте, они отстают от идущего 14-м махачкалинского «Динамо» на три балла. В 30-м туре нижегородцы встретятся на выезде с «Рубином». Матч пройдет 17 мая, начнется он 18:00 мск.