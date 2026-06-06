Умерла вдова Жака Ширака

AFP: Вдова экс-президента Франции Жака Ширака умерла в возрасте 93 лет

Вдова бывшего президента Франции Жака Ширака Бернадетт умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщает AFP.

«Она ушла из жизни вечером, мирно, в окружении своих близких», — сказала агентству ее дочь Клод Ширак.

Бернадетт Ширак в 1971 году впервые была избрана в муниципальный совет коммуны Сарран в департаменте Коррез, а с 1979-го в течение 36 лет занимала пост генерального советника этого департамента. В 2025 году она была удостоена звания офицера ордена Почетного легиона, а в 1995-2007 годах, когда ее муж был президентом Франции, неоднократно посещала Россию, где была награждена медалью Пушкина за большой вклад в распространение, изучение русского языка и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.

Жак Ширак, который помимо президентского дважды занимал пост премьер-министра Франции и трижды — мэра Парижа, скончался осенью 2019 года. После перенесенного инсульта и на фоне ряда других заболеваний в последние годы жизни он не участвовал в официальных церемониях и редко принимал посетителей. Ширака похоронили на кладбище Монпарнас рядом со старшей дочерью.