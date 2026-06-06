С Пугачевой отказались взыскать пять миллионов рублей по иску о защите чести

Суд отказал Бородину в иске к Пугачевой о компенсации морального вреда на 5 млн рублей

Пресненский суд Москвы отказал главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину в удовлетворении иска о защите чести, достоинства и деловой репутации и взыскании компенсации морального вреда на пять миллионов рублей к певице Алле Пугачевой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

В сообщении отмечается, что 5 июня состоялось рассмотрение гражданского дела по иску Бородина. Суд в удовлетворении исковых требований отказал.

Бородин посчитал, что Пугачева распространила о нем ложную информацию в интервью одной из журналисток. Он потребовал с певицы 5 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что из замка Пугачевой в подмосковной деревне Грязь захотели сделать музей. Превратить особняк артистки в место притяжения туристов предложил шоумен и продюсер Гера Иващенко.