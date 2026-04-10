Бездомный порезал российскую пенсионерку садовыми ножницами

В Петербурге задержали бездомного, напавшего на пенсионерку с садовыми ножницами

В Санкт-Петербурге полиция задержала 63-летнего бездомного, который напал на пенсионерку с садовыми ножницами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном главке МВД России.

Все произошло 9 апреля. Раненую женщину на остановке заметил прохожий, он и вызвал полицию. Прибывшие сотрудники задержали нападавшего по горячим следам. Оказалось, что мужчина напал на пенсионерку из-за словесного конфликта. В отношении него возбудили дело по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Женщину госпитализировали. Она находится в тяжелом состоянии.

