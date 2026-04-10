Неизвестный обокрал дом дочери Валентины Терешковой в Московской области

В Московской области обокрали дом дочери космонавтов Валентины Терешковой и Андрияна Николаева. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, неизвестный проник в подмосковный дом Елены несколько дней назад и вынес оттуда имущество на 70 тысяч рублей. Среди украденного оказались водонагреватель, газовый баллон и стабилизатор. Сколько именно вор пробыл в жилище, неизвестно. Сейчас делом занимаются следователи.

