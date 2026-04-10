10:43, 10 апреля 2026

Россиянка пыталась сжечь дом сына и невестки

В Сибири мать подожгла дом сына из-за неприязни к невестке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Суд в Новосибирской области приговорил к двум годам лишения свободы условно местную жительницу, которая пыталась сжечь дом сына и невестки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установил суд, женщина испытывала неприязнь к невестке. В один из дней она пробралась в прихожую дома и облила пол бензином. После этого злоумышленница подожгла спичку и, убедившись в начале пожара, ушла. В момент совершения преступления она была пьяна.

Дом не сгорел, так как возгорание вовремя заметили сын и невестка женщины. Они вызвали пожарных.

Ранее сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка, которого заподозрили в поджогах релейных шкафов во Всеволожском районе Ленинградской области.

