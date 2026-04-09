Российский подросток сжег пять релейных шкафов за вечер

В Ленобласти задержали подростка, который за вечер сжег 5 релейных шкафов

Сотрудники транспортной полиции задержали 16-летнего подростка, которого заподозрили в поджогах релейных шкафов во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «47news».

В отношении подростка возбудили четыре уголовных дела. Сейчас силовики проверяют версию о том, что на него могли повлиять украинские мошенники.

Предварительно, задержанный поджег оборудование на участке от Нового Девяткино до Токсово вечером 8 апреля. Пожар повредил пять релейных шкафов, уточняет «78.ru».

Ранее в Москве задержали 28-летнего иностранца, подозреваемого в диверсии.

