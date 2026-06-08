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09:04, 8 июня 2026Ценности

Обувь девочки на выпускном в детсаду взорвала соцсети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @erikaeasley3

Обувь дочери медсестры Эрики Исли на выпускном в детсаду взорвала соцсети. Видео появилось в TikTok-аккаунте женщины.

На размещенных кадрах девочка стояла вместе с другими детьми на хоровых скамьях на сцене. Она предстала перед камерой в синей мантии и шапке выпускника, а также в блестящих босоножках на высоких каблуках.

Ролик набрал 41,4 миллиона просмотров. Обувь дошкольницы привлекла внимание зрителей. «Она доставит немало хлопот!», «Дива», «Ее мама — Габриэль Солис из "Отчаянных домохозяек"», «Пусть она никогда не потеряет эту уверенность в себе!», «Она буквально королева», — заявили юзеры.

При этом впоследствии Исли опубликовала еще одно популярное видео, где наследница идет по залу в данных босоножках.

В мае внешность российского учителя на последнем звонке также взорвала соцсети.

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