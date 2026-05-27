Внешность российского учителя на последнем звонке взорвала соцсети

Россиянка Евгения Соболева запечатлела на последнем звонке учителя дочери, внешность которого взорвала соцсети. Ролик и комментарии опубликованы в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом evginiiasoboleva3993 показала преподавателя, который стал классным руководителем у выпускников четвертого класса. На кадрах предстал молодой мужчина в белой классической рубашке и темных штанах. У педагога была короткая стрижка. «Знакомьтесь, наш новый учитель», — подписала родительница, сопроводив публикацию трендовым треком со словами «Ты был прекрасен как Иисус».

Видео стало вирусным и набрало почти 200 тысяч лайков. «Я думаю, проблем с посещением мамами школьных собраний не будет», «Бедные школьницы старших классов», «В родительский комитет места есть?», «Я бы подговорила сына плохо себя вести», — иронично написали россиянки.

В апреле внешность батюшки на кадрах прихожанки переполошила россиянок. Жительница Санкт-Петербурга сняла священника в черной рясе и солнцезащитных очках.

