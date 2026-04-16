Внешность батюшки на кадрах прихожанки переполошила россиянок

Прихожанка церкви из Санкт-Петербурга запечатлела батюшку во время освящения куличей и переполошила россиянок. Вирусный ролик и комментарии опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом baya_piter опубликовала видео, на котором сняла священника в черной рясе и солнцезащитных очках. При этом мужчина держал в руках чашу со святой водой. «Иду освящать куличи, что может случиться?» — подписала она.

Пользователи сети восхитились внешним видом служителя церкви в комментариях под постом. «Ну ради такого я б стала религиознее и почаще бы ходила в церковь», «У меня куличи даже без дрожжей поднялись», «Тяжелый люкс», «Ни стыда, ни совести, ни адреса церкви... прости Господи...», «У РПЦ явно крутой маркетолог. Вот это я понимаю-привлечение ЦА», «Когда пришла грехи смывать… а тут новые загрузились», «После этого видео мне снова нужна исповедь», — заявили зрительницы.

В июле 2025 года внешность 70-летнего священника топлес вызвала ажиотаж в сети. Фотограф Андрей Поплавский с никнеймом ppl.vs из Риги показал внешний вид 70-летнего служителя церкви Михаила.