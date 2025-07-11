Внешность 70-летнего священника топлес вызвала ажиотаж в сети

Фотограф Андрей Поплавский с никнеймом ppl.vs из Риги показал внешность 70-летнего священника Михаила (фамилия не указывается) и вызвал ажиотаж в сети. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Вначале мужчину запечатлели до фотосессии в черной сутане с белым воротом. Также он продемонстрировал седые волосы, бороду и усы. Затем священник предстал перед камерой топлес, показывая мускулистое тело. Кроме того, он примерил облегающие джинсы и кофту на голое тело.

Ролик набрал 4,5 миллиона просмотров. Пользователи сети высказались о нем в комментариях. «Святой отец, я согрешила», «Скажите, куда ехать исповедываться?», «Как голливудский актер», «Как такая гора мышц скрывается под рясой? Красавец», «Почему это видео длится час?», «Мне нужен адрес отца Михаила», — отметили юзеры.

В апреле 2019 года сообщалось, что прослуживший 20 лет пастором американец Клинт Хэйслетт бросил службу, стал моделью и прославился.