Священник бросил службу, стал моделью и прославился

Прослуживший 20 лет пастором американец Клинт Хэйслетт решил сменить профессию и стал моделью. Об этом сообщает Intelligencer.

Сын бывшего священнослужителя студент Университета Толидо, США, Коллин рассказал об отце в Twitter. «Моему папе 45, он строит модельную карьеру, и я никогда еще не видел его счастливее. Он сказал, что просто ждет своего часа. Итак, Twitter, познакомьтесь с моим отцом», — представил Клинта Коллин и прикрепил к посту несколько модельных фотографий.

За несколько дней твит собрал более 375 тысяч лайков и 81 тысячу репостов. Пользователи соцсети превратили историю Хэйслетта в мем и принялись выкладывать фотографии знаменитостей, подписывая их в стиле оригинального поста. Героями некоторых шуточных публикаций становились известные актеры, политики и персонажи из мультфильмов.

«Моему папе 57, он строит модельную карьеру, и я никогда еще не видел его счастливее», — подписал, например, один из пользователей снимки с Бараком Обамой.

В интервью для Intelligencer Коллин сообщил, что его отец служил пастором в трех церквях региона. Когда пастор решил сменить сферу деятельность, он обратился к парикмахеру по имени Кевин за сменой имиджа. «Кевин стал именно тем, кто разжег в нем интерес к модельному бизнесу», — пояснил студент.

После того как Хэйслетт-старший прославился, ему пришлось научиться пользоваться социальными сетями. Теперь его сын надеется, что они принесут ему еще большую известность.

В марте стало известно, что бывший тайский монах сменил пол ради карьеры модели. В результате он стал первой трансгендерной моделью, которая приняла участие в американском реалити-шоу «Проект Подиум».

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