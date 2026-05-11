11:58, 11 мая 2026Россия

Спасатель развеяла мифы о способах спастись от медведя

Спасатель Вильчинская: При встрече с медведем нельзя притворяться мертвым
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Robert Harding Video / Shutterstock / Fotodom  

При встрече с медведем нельзя притворяться мертвым. Об этом заявила поисковик-спасатель Яна Вильчинская, ее слова приводит ТАСС.

По словам спасателя, медведь различает запах живого и мертвого за несколько километров, потому решение притвориться мертвым опасно. Также эксперт заявила, что нельзя использовать перцовый баллончик или кричать на него, так как это только разозлит зверя. Бессмысленными будут попытки убежать или залезть на дерево.

Чаще всего медведь сам уходит при виде человека, говорит Вильчинская. Агрессия со стороны животного — крайне редкое явление.

Ранее сообщалось, что в Японии возле здания начальной школы медведь напал на человека. Животное набросилось на 40-летнего мужчину, который утром осматривал рисовое поле.

