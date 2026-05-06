20:35, 6 мая 2026

Медведь напал на человека возле школы

Олег Парамонов
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В японской префектуре Акита медведь напал на человека рядом с начальной школой. Об этом сообщает издание News On Japan.

Инцидент произошел утром 5 мая в городе Юрихондзе. Медведь напал на 40-летнего мужчину, который утром осматривал рисовое поле. Пострадавший укрылся в автомобиле, добрался до ближайшего магазина и попросил вызвать скорую помощь.

«Сначала я подумала, что ему стало плохо, — рассказала сотрудница магазина. — Но лицо было в крови, спина и ноги изранены, одежда разорвана».

Рисовое поле, где скрывался медведь, расположено рядом со зданием начальной школы. Местные жители опасаются, что звери станут нападать и на детей.

В 2025 году в Японии зафиксировали рекордное число нападений медведей на людей. Звери стали приходить в города, где их прежде не видели, и растерзали 13 человек. Еще 217 человек остались живы, но получили ранения.

Первоначально нашествие связывали с плохим урожаем желудей и орехов, которыми обычно питаются медведи. Исследование, опубликованное в научном журнале Mammal Study, опровергло это объяснение. Данные свидетельствуют, что медведи, которые нападали на людей, были сытыми.

Ранее сообщалось, что медведи в Японии отказались впадать в спячку и продолжили нападать на людей. Хищники покалечили четырех пенсионеров за день.

