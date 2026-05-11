12:12, 11 мая 2026Мир

В Венгрии высказались об отправке военных на Украину

Анита Орбан отрицательно ответила на вопрос об отправке военных на Украину
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Новые власти Венгрии не собираются отправлять военных на Украину. Об этом высказалась претендент на пост министра иностранных дел республики Анита Орбан, ее слова приводит РИА Новости.

Во время заседания комитета по делам Европейского союза (ЕС) в парламенте Венгрии политику задали вопрос о том, отправит ли Будапешт военных на Украину. Орбан ответила отрицательно.

Ранее будущая глава МИД предположила, при каких условиях Украина может вступить в ЕС. По словам Орбан, Киев может стать членом объединения на основании заслуг и при наличии четких гарантий.

О том, что Орбан возглавит МИД Венгрии, стало известно в конце апреля. Об этом сообщил лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр.

