Орбан возглавит МИД Венгрии

Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции по итогам совещания фракции своей партии, трансляция доступна на YouTube.

«Министром иностранных дел правительства "Тисы" будет Анита Орбан, которая приняла предложение», — сообщил он.

Орбан была советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности и пыталась ликвидировать зависимость Венгрии от российских нефти и газа.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии намерено и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой. При этом он подчеркнул, что Будапешт прекратит блокировать выделение Украине кредита Европейского союза на сумму 90 миллиардов евро.