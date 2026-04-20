16:19, 20 апреля 2026Мир

Орбан возглавит МИД Венгрии

Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил Аниту Орбан на пост главы МИД Венгрии. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции по итогам совещания фракции своей партии, трансляция доступна на YouTube.

«Министром иностранных дел правительства "Тисы" будет Анита Орбан, которая приняла предложение», — сообщил он.

Орбан была советником «Тисы» по внешней политике, а в 2010-2015 годах работала в МИД, где занималась вопросами энергетической безопасности и пыталась ликвидировать зависимость Венгрии от российских нефти и газа.

Ранее Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии намерено и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой. При этом он подчеркнул, что Будапешт прекратит блокировать выделение Украине кредита Европейского союза на сумму 90 миллиардов евро.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Победу генерала НАТО на выборах в Европе назвали шансом для России

    Россиянам напомнили о риске лишиться кондиционера по одной причине

    Все новости
