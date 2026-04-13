Будущий премьер Венгрии, лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр сделал важные заявления об отношениях с Россией и возможных в них переменах. В первую очередь, подчеркнул он, Будапешт намерен и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой.
Мадьяр готов принять звонок от президента России Владимира Путина, однако звонить первым не собирается.
«Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не думаю, что это произойдет. Я сам ему не позвоню», — заявил он.
При этом политик уточнил, что во время диалога призвал бы российского лидера остановить конфликт с Украиной. По его мнению, Россия представляет «угрозу для безопасности Европы».
«Но я не имею в виду россиян — они прекрасные люди», — добавил он.
Мадьяр поддержал снятие санкций Евросоюза с России
В ходе пресс-конференции лидер «Тисы» также заявил, что Евросоюзу (ЕС) стоит снять санкции с России после завершения украинского конфликта.
Я могу сказать, что как только эта война закончится, и мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату, (...) в тот момент Европа снимет санкции [с России]
Европа является географическим соседом России, поэтому в ее же интересах приобретать энергоресурсы по оптимальной цене, добавил политик.
Венгрия не будет выделять средства на помощь Украине
Мадьяр также высказался о кредите ЕС для Украины, который заблокировал его предшественник Виктор Орбан. По словам будущего премьера, позиция Венгрии оправдана. Новое руководство не станет блокировать кредит, но и финансировать эту инициативу тоже.
«Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», — сказал Мадьяр. При этом он готов обсудить вопрос с будущими коллегами по ЕС.
Политик также отметил, что с самого начала не поддерживал ускоренное вступление Украины в Европейский союз.
Венгрия продолжит импортировать российскую нефть
Будапешт не откажется от российской нефти, подчеркнул Мадьяр. По его словам, страна придерживается прагматичного подхода в вопросах энергетики.
«Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся от поставок из России, мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», — заявил он.
Однако политик не исключил разрыва контракта с Россией на строительство АЭС «Пакш-2». Причиной Мадьяр назвал его высокую стоимость. По его словам, расширение атомной электростанции происходит по «невероятно завышенной цене».