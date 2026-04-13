Будущий премьер Венгрии высказался о диалоге с Путиным и счел россиян прекрасными людьми. Он поддержал снятие санкций ЕС с России

Мадьяр заявил, что ответит на звонок Путина, но сам звонить ему не будет

Будущий премьер Венгрии, лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр сделал важные заявления об отношениях с Россией и возможных в них переменах. В первую очередь, подчеркнул он, Будапешт намерен и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой.

Мадьяр готов принять звонок от президента России Владимира Путина, однако звонить первым не собирается.

«Если Владимир Путин позвонит мне, я возьму трубку. Но я не думаю, что это произойдет. Я сам ему не позвоню», — заявил он.

Фото: Janos Kummer / Getty Images

При этом политик уточнил, что во время диалога призвал бы российского лидера остановить конфликт с Украиной. По его мнению, Россия представляет «угрозу для безопасности Европы».

«Но я не имею в виду россиян — они прекрасные люди», — добавил он.

Мадьяр поддержал снятие санкций Евросоюза с России

В ходе пресс-конференции лидер «Тисы» также заявил, что Евросоюзу (ЕС) стоит снять санкции с России после завершения украинского конфликта.

Я могу сказать, что как только эта война закончится, и мы очень надеемся, что переговоры приведут к результату, (...) в тот момент Европа снимет санкции [с России] Петер Мадьяр будущий премьер Венгрии, лидер партии «Тиса»

Европа является географическим соседом России, поэтому в ее же интересах приобретать энергоресурсы по оптимальной цене, добавил политик.

Венгрия не будет выделять средства на помощь Украине

Мадьяр также высказался о кредите ЕС для Украины, который заблокировал его предшественник Виктор Орбан. По словам будущего премьера, позиция Венгрии оправдана. Новое руководство не станет блокировать кредит, но и финансировать эту инициативу тоже.

«Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», — сказал Мадьяр. При этом он готов обсудить вопрос с будущими коллегами по ЕС.

Политик также отметил, что с самого начала не поддерживал ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

Венгрия продолжит импортировать российскую нефть

Будапешт не откажется от российской нефти, подчеркнул Мадьяр. По его словам, страна придерживается прагматичного подхода в вопросах энергетики.

«Географию мы изменить не можем... Мы сделаем все для диверсификации, это не значит, что мы откажемся от поставок из России, мы всегда будем покупать нефть как можно дешевле и безопаснее», — заявил он.

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Однако политик не исключил разрыва контракта с Россией на строительство АЭС «Пакш-2». Причиной Мадьяр назвал его высокую стоимость. По его словам, расширение атомной электростанции происходит по «невероятно завышенной цене».