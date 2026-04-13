Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр высказался о кредите для Киева в 90 миллиардов евро

Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не будет блокировать кредит Евросоюза (ЕС) для Украины на сумму 90 миллиардов евро. При этом он подчеркнул, что Будапешт не станет финансировать эту инициативу, передает ТАСС.

«Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», — сказал Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште. Он напомнил, что на декабрьском саммите ЕС действующий премьер Виктор Орбан вместе с лидерами Чехии и Словакии отказался участвовать в предоставлении займа, и решение принималось без трех стран.

Мадьяр, которому предстоит вскоре сменить Орбана, отметил, что готов обсудить этот вопрос с будущими коллегами по ЕС, но считает позицию Будапешта оправданной.

Ранее партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся 12 апреля.

Политик также отметил, что с самого начала не поддерживал ускоренное вступление Украины в Европейский союз.