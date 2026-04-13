19:08, 13 апреля 2026Мир

Победивший на выборах в Венгрии Мадьяр высказался о кредите для Киева в 90 миллиардов евро

Мадьяр: Правительство Венгрии не будет возражать предоставлению кредита Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что новое правительство Венгрии не будет блокировать кредит Евросоюза (ЕС) для Украины на сумму 90 миллиардов евро. При этом он подчеркнул, что Будапешт не станет финансировать эту инициативу, передает ТАСС.

«Лично я согласен, что Венгрию следует исключить из этого», — сказал Мадьяр на пресс-конференции в Будапеште. Он напомнил, что на декабрьском саммите ЕС действующий премьер Виктор Орбан вместе с лидерами Чехии и Словакии отказался участвовать в предоставлении займа, и решение принималось без трех стран.

Мадьяр, которому предстоит вскоре сменить Орбана, отметил, что готов обсудить этот вопрос с будущими коллегами по ЕС, но считает позицию Будапешта оправданной.

Ранее партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах, состоявшихся 12 апреля.

Мадьяр ранее заявил, что согласен с отказом Венгрии от предоставления Украине кредита Евросоюза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Глава победившей на парламентских выборах партии обосновал решение сложной экономической ситуацией.

Политик также отметил, что с самого начала не поддерживал ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

