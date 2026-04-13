16:49, 13 апреля 2026Мир

Мадьяр раскрыл мнение о решении Орбана по Украине

Мадьяр: Согласен с отказом Венгрии от кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Председатель партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что согласен с отказом Венгрии от предоставления Украине кредита Евросоюза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро. Свое мнение он раскрыл на пресс-конференции, сообщает 24.hu.

Глава победившей на парламентских выборах партии обосновал решение сложной экономической ситуацией. Политик также отметил, что с самого начала не поддерживал ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

По его словам, лидеры стран объединения, с которыми Мадьяр вел переговоры, разделяют его мнение о том, что принять Украину в ЕС в данный момент невозможно.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии.

