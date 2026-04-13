Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Кремль не будет поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале.

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — сказал он.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Москва дружила исключительно с Виктором Орбаном, представитель Кремля ответил, что «российская сторона вела с ним диалог».

Ранее Еврокомиссия сразу начала требовать от лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра улучшения отношений с Украиной и реализации давно требуемых реформ для разблокировки 35 миллиардов евро замороженных средств Евросоюза после победы на парламентских выборах в Венгрии.