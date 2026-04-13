Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:14, 13 апреля 2026Мир

Кремль отказался поздравить Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Песков: Кремль не будет поздравлять Мадьяра с победой на выборах в Венгрии
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Кремль не будет поздравлять председателя партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил журналист Александр Юнашев в Telegram-канале.

«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — сказал он.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Москва дружила исключительно с Виктором Орбаном, представитель Кремля ответил, что «российская сторона вела с ним диалог».

Ранее Еврокомиссия сразу начала требовать от лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра улучшения отношений с Украиной и реализации давно требуемых реформ для разблокировки 35 миллиардов евро замороженных средств Евросоюза после победы на парламентских выборах в Венгрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok