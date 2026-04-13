Еврокомиссия выступила с требованием к Мадьяру по Украине

FT: Еврокомиссия сразу начала требовать от Мадьяра улучшения отношений с Киевом

Европейская комиссия сразу начала требовать от лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра улучшения отношений с Украиной и реализации давно требуемых реформ для разблокировки 35 миллиардов евро замороженных средств Евросоюза после победы на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщает The Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«У него есть полноценный мандат на изменение ситуации (…), и мы взаимодействуем с ним с первого дня. Настрой такой: давайте удвоим усилия в его поддержку. Если они выполнят свои обещания, мы выполним свои», — заявил высокопоставленный чиновник ЕС.

Кроме того, два дипломата из стран — участниц ЕС заявили, что Брюссель рассматривает разблокирование Будапештом кредита Украине в размере 90 миллиардов евро и снятие вето на следующий раунд санкций против России как «ключевые признаки стремления будущего венгерского премьер-министра восстановить глубоко подорванные отношения с сообществом».

Помимо этого, в ЕК отметили, что около 35 миллиардов евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, заморожены из-за ряда споров с правительством Виктора Орбана. Чтобы получить эти средства, новым венгерским властям необходимо выполнить 27 условий, включая отмену ряда решений Орбана, признанных ЕС «нарушением правил» блока.

Ранее стало известно, что Мадьяр выступает против отправки оружия или денег Венгрии на Украину, несмотря на возможное согласие разблокировать кредит ЕС для Киева на сумму 90 миллиардов евро.