«Это выбор между Европой и Россией». Почему победа проукраинских сил на выборах в Венгрии может стать проблемой для Зеленского?

В Венгрии 12 апреля пройдут парламентские выборы

В случае если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его партия «Фидес» проиграют парламентские выборы, то новое правительство во главе с Петером Мадьяром займет антироссийскую позицию и начнет поддерживать Украину. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com Габор Штир.

В частности, эксперт напомнил, что оппонент Орбана в прошлом был его однопартийцем. Однако он полностью изменил свои взгляды и превратился из консерватора в проевропейского либерала.

Если Мадьяр и его партия «Тиса» победят, то они откажутся от российской нефти и газа ради денег из Европы. Это будет полный разворот на 180 градусов в пользу Киева (...) Украинский вопрос вообще стал центром предвыборной кампании — это ненормально Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ситуация накалена до предела — в маленькой республике столкнулись интересы России, Украины, США и Европы. Киев и Брюссель обвиняют в подкупе, шантаже и шпионаже, цель которого — избавиться от Орбана. Что известно об этих выборах, почему они превратились в арену глобального геополитического противостояния, как они повлияют на украинский конфликт и могут ли в Венгрии начаться беспорядки, — в материале «Ленты.ру».

Что известно о выборах в Венгрии?

Парламентские выборы в Венгрии проходят по смешанной системе: 93 депутата избираются по общенациональным партийным спискам и места распределяются пропорционально набранным партиями голосам.

Еще 106 парламентариев избираются в одномандатных округах по системе простого большинства — в каждом округе побеждает кандидат с наибольшим количеством голосов. Главой правительства, как правило, становится лидер победившей партии.

Согласно данным журнала Politico, правящая партия «Фидес» впервые за 16 лет может проиграть выборы. Ее главный противник — партия «Тиса», которую возглавляет Мадьяр, набирает по результатам соцопросов 49 процентов голосов.

39% голосов может получить партия Орбана «Фидес», согласно данным Politico

При этом Штир обратил внимание, что разные соцопросы дают совершенно непохожие результаты, поэтому реальные шансы у обоих лагерей равны. Например, венгерская фирма Alapjogokért Központ сообщает, что партия Орбана «Фидес» на 8 процентов обходит своих оппонентов и в сумме может набрать 52 процента голосов.

По словам собеседника, обе партии идут вровень и многое зависит от самых разных факторов.

Шансы одинаковые, и многое зависит от явки — кто лучше мобилизует свой электорат? Орбан или его противники? Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Фото: Marton Monus / Reuters

Эксперт обратил внимание на специфику избирательной системы Венгрии и географический раскол между столицей и остальной частью страны.

«Если судить по партийным спискам, то обе партии могут набрать по 45 процентов голосов. Поэтому все решится при избрании одномандатных депутатов. Многие говорят, что в Будапеште оппоненты Орбана возьмут две трети голосов. Но Венгрия — это не только столица. Вне Будапешта также много избирательных округов и позиции "Фидес" там очень сильны. В общей сумме здесь Орбан может получить более 60 процентов кресел, что дает шансы на его победу», — подчеркнул политический аналитик.

Кроме того, существует фактор поколений: «Если мы посмотрим на венгров моложе 30 лет, то там популярность "Фидес" равна лишь 10 процентам. Но если мы возьмем людей старше 45 лет, то там однозначно лидирует Орбан. Очень много нюансов, которые все решат».

Выборы в Венгрии превратились в женский гандбол — вы смотрите матч 58 минут, а все решается только в последние 2 минуты. Все закончится точно так же Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Как Венгрия стала эпицентром глобальной борьбы?

Как указал Штир, выборы этого парламента превратились в арену глобального геополитического противоборства.

Ставки очень высоки, и значение выборов вышло далеко за пределы страны. Мы стали центром глобальной борьбы, так как здесь решается вопрос — хотим ли мы независимую, суверенную Венгрию или страну, которая все продаст, чтобы Европа погладила по голове? Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Эксперт добавил, что с одной стороны находятся США, Россия, Китай, Турция и Венгрия, а с другой — Европейский союз и Украина.

По его словам, венгерская оппозиция осознает это и пытается разыграть антироссийскую карту: «Либералы говорят, что эти выборы — это выбор между Европой и Россией, между Западом и Востоком. Но это ложный выбор. Мы просто хотим союз равноправных европейских наций, а не Соединенные Штаты Европы».

Штир обратил внимание, что из-за выборов ведется масштабная кампания по внешнему вмешательству в венгерские дела.

Например:

были прекращены поставки нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба» из-за нештатной ситуации на украинской станции «Броды». Киев отказывается ремонтировать объект; 5 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он может «передать адрес» Орбана Вооруженным силам Украины, чтобы те пообщались с ним «на своем языке». Также политик несколько раз оскорблял венгерского премьера, обвиняя его в якобы желании «нарастить собственный живот», и заявлял о желании «дать ему подзатыльник»;

журнал Politico сообщил, что Евросоюз может перейти к принципу квалифицированного большинства при голосовании. Фактически эта мера нацелена на лишение Будапешта права голоса при принятии ключевых решений ЕС; 31 марта в интернете были опубликованы записи телефонного разговора главы МИД Венгрии Петера Сийярто со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Министры обсуждали возможность отмены санкций против российских граждан;

По словам эксперта, эти события напрямую говорят о желании Евросоюза избавиться от Орбана под антироссийскими предлогами.

Наши западные «союзники» занимаются шпионажем, прослушивают венгерское руководство — это прямое вмешательство. Это попытка убрать Орбана, используя нарратив о якобы русском вмешательстве. Российская и украинская карты играют огромную роль Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Также собеседник рассказал об обвинениях со стороны оппозиции в якобы российском вмешательстве в выборы: «Постоянно говорят о каких-то русских политтехнологах, которые "возле посольства появляются". Я не знаю, о чем они, и нигде не видел их».

При этом аналитик напомнил о международной поддержке Орбана. В марте Будапешт посетил президент Аргентины Хавьер Милей, который пообещал помочь Венгрии нефтью и газом, если Украина продолжит блокировать его. Также 7 апреля в европейскую республику приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который публично раскритиковал угрозы Зеленского в адрес Орбана, назвав эти заявления «скандальными».

Все это говорит о столкновении интересов самых разных держав в Венгрии. Ставки этой борьбы высоки. Но все-таки судьба страны лежит в руках самого венгерского народа Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Как выборы в Венгрии повлияют на украинский конфликт?

Как отметил Штир, победа Мадьяра приведет к полному развороту Венгрии в сторону Украины и отказу от сотрудничества с Россией.

«Сторонники Мадьяра сидят в Европарламенте, во фракции "Европейская Народная партия". Они давно перестали быть консерваторами и превратились в либеральный мейнстрим. За ним стоят глобалисты и русофобы», — сказал политический аналитик.

При этом он обратил внимание, что гипотетическая победа Мадьяра все равно может стать проблемой для Зеленского. Причиной тому является политика Киева в отношении венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье.

Проблемы с Украиной останутся, потому что новое правительство должно защищать интересы закарпатских венгров. И они обязаны будут что-то предпринять, потому что либералы будут надеяться на какие-то дружеские жесты от Киева Габор Штир венгерский политолог, главный редактор портала moszkvater.com

При этом Штир подчеркнул, что в случае победы Орбана политика Будапешта в отношении Москвы и Киева останется прежней.

«Если Орбан выиграет, то с Россией все останется так же, как было. А вот с Украиной может стать даже чуть больше прагматизма. Потому что проблемы достигли такого масштаба, что украинский вопрос стал влиять на выборы. Возможно, Орбан даже решится на какие-либо уступки Киеву ради восстановления трубопровода "Дружба"», — добавил он.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Венгрию могут охватить беспорядки

При этом Штир выразил сомнения, что после выборов напряженность внутри Венгрии закончится. По его мнению, если победу одержит Орбан, оппозиция может начать протесты.

«Я ожидаю с вероятностью в 100 процентов, что в Венгрии начнутся беспорядки после выборов. Особенно в Будапеште — могут полыхнуть улицы», — предупредил собеседник.