Зеленскому предрекли проблемы из-за победы Мадьяра в Венгрии

Politico: Мадьяр выступает против отправки оружия или денег Венгрии на Украину

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр выступает против отправки оружия или денег Венгрии на Украину, несмотря на возможное согласие разблокировать кредит Европейского союза (ЕС) для Киева на сумму 90 миллиардов евро. О возможных проблемах украинского лидера Владимира Зеленского сообщает Politico.

«Для Зеленского это победа с горьким привкусом, поскольку будущий премьер-министр заявил, что выступает против отправки венгерского оружия или денежных средств в Киев, а также против ускоренного вступления Украины в ЕС. Мадьяр пообещал вынести этот вопрос на референдум, что фактически означало бы затягивание процесса, учитывая сильные антиукраинские настроения в венгерском обществе, которые ему необходимо учитывать, чтобы сохранить поддержку», — передает издание.

При этом, авторы материала указали, что Мадьяр хочет поддерживать хорошие отношения с Брюсселем и, скорее всего, разблокирует кредит. Они добавили, что Украина нуждается в этих средствах, поскольку «уже летом у нее могут закончиться деньги».

Ранее Мадьяр заявил, что в диалоге с Россией не желает представлять интересы Украины. По его словам, «никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, все хотят провенгерского».