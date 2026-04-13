05:15, 13 апреля 2026Мир

«Друзьями мы не станем». Мадьяр высказался о будущем Венгрии и России после победы своей партии

Марина Совина
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Marton Monus / Reuters

Глава лидирующей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр признал необходимость вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Népszava.

Политик подчеркнул, что Венгрия в любом случае будет вести диалог с Кремлем вне зависимости от того, кто возглавит правительство. «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», — сказал он.

При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями мы не станем

Петер МадьярЛидер «Тисы»

Мадьяра сочли прагматиком

Мадьяр смотрит прагматично на связи с Россией и может не отказаться от сотрудничества с ней. На это в интервью «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов. «Петер Мадьяр — прагматик, как и большинство венгров. Он не станет разрывать действующие контракты — ни в сфере энергоресурсов, ни в строительстве атомной электростанции», — выразил уверенность эксперт. Тем не менее можно ожидать улучшение отношений с руководством Европейского союза (ЕС): Петер Мадьяр вряд ли будет блокировать новые пакеты антироссийских санкций.

Позднее Мадьяр выступил перед сторонниками и пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО. В частности, он заявил о намерении совершить визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное при премьер-министре Викторе Орбане европейское финансирование.

Мадьяр отказался от проукраинского правительства

Мадьяр отметил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, — подчеркнул он. — Все хотят провенгерского. Было бы неплохо иметь правительство, которое занимается реальными проблемами венгерского народа».

«Они верят в российскую угрозу» Почему Евросоюз и Великобритания не хотят мира на Украине и чего они добиваются от России?
«Сцепились два сильных противника» Орбан готов переизбраться на пятый срок. Кто может помешать ему и как это отразится на России?
Это высказывание прозвучало на фоне того, что одним из первых иностранных лидеров Мадьяра поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он указал, что Киев всегда стремился к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и готов развивать сотрудничество с Венгрией. Зеленский также подчеркнул, что Киев готов к конструктивной работе с Будапештом «на благо обоих народов» и ради мира и безопасности в Европе. «Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее», — сказал он.

Ранее Мадьяра сравнили с Зеленским. Милосердов в беседе с «Лентой.ру» указал, что «Тиса» схожа со «Слугой народа», ставшей правящей партией на Украине в 2019 году. По словам эксперта, «Тису» стоит воспринимать как личный бренд Мадьяра. Тем не менее, ему удалось собрать команду и привлечь, в частности, экономистов либерального толка. Мадьяру было важно показать, что с ним «свежая кровь», люди вне политики, набранные с улицы, резюмировал политолог.

