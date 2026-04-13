«Друзьями мы не станем». Мадьяр высказался о будущем Венгрии и России после победы своей партии

Глава партии «Тиса» Мадьяр заявил о необходимости вести переговоры с Путиным

Глава лидирующей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр признал необходимость вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью газете Népszava.

Политик подчеркнул, что Венгрия в любом случае будет вести диалог с Кремлем вне зависимости от того, кто возглавит правительство. «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится», — сказал он.

При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями мы не станем Петер Мадьяр Лидер «Тисы»

Мадьяра сочли прагматиком

Мадьяр смотрит прагматично на связи с Россией и может не отказаться от сотрудничества с ней. На это в интервью «Ленте.ру» указал политолог Петр Милосердов. «Петер Мадьяр — прагматик, как и большинство венгров. Он не станет разрывать действующие контракты — ни в сфере энергоресурсов, ни в строительстве атомной электростанции», — выразил уверенность эксперт. Тем не менее можно ожидать улучшение отношений с руководством Европейского союза (ЕС): Петер Мадьяр вряд ли будет блокировать новые пакеты антироссийских санкций.

Позднее Мадьяр выступил перед сторонниками и пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО. В частности, он заявил о намерении совершить визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное при премьер-министре Викторе Орбане европейское финансирование.

Мадьяр отказался от проукраинского правительства

Мадьяр отметил, что в диалоге с российской стороной не желает представлять интересы Украины. «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии, — подчеркнул он. — Все хотят провенгерского. Было бы неплохо иметь правительство, которое занимается реальными проблемами венгерского народа».

Это высказывание прозвучало на фоне того, что одним из первых иностранных лидеров Мадьяра поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он указал, что Киев всегда стремился к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и готов развивать сотрудничество с Венгрией. Зеленский также подчеркнул, что Киев готов к конструктивной работе с Будапештом «на благо обоих народов» и ради мира и безопасности в Европе. «Европа и каждое европейское государство должны становиться сильнее», — сказал он.

Ранее Мадьяра сравнили с Зеленским. Милосердов в беседе с «Лентой.ру» указал, что «Тиса» схожа со «Слугой народа», ставшей правящей партией на Украине в 2019 году. По словам эксперта, «Тису» стоит воспринимать как личный бренд Мадьяра. Тем не менее, ему удалось собрать команду и привлечь, в частности, экономистов либерального толка. Мадьяру было важно показать, что с ним «свежая кровь», люди вне политики, набранные с улицы, резюмировал политолог.