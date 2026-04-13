Мадьяр пообещал сделать Венгрию «сильным союзником» НАТО

02:12, 13 апреля 2026Мир

Мадьяр пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр пообещал сделать Венгрию сильным союзником Европейского союза (ЕС) и НАТО. Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками.

«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия снова станет сильным союзником в Евросоюзе и НАТО», — сказал он.

Политик также пообещал совершить визит в Брюссель, чтобы разблокировать замороженное при премьер-министре Викторе Орбане европейское финансирование.

Ранее Петер Мадьяр призвал всех государственных руководителей Венгрии, включая президента Тамаша Шуйока, уйти в отставку. «Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех марионеток сделать то же самое», — заявил он.

