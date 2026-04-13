Будущий премьер Венгрии призвал президента уйти в отставку

Мадьяр призвал президента Венгрии Шуйока уйти в отставку

Глава лидирующей на выборах в парламент Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал всех государственных руководителей страны, включая президента Тамаша Шуйока, уйти в отставку. Выступление политика перед сторонниками в Будапеште опубликовано на YouTube.

«Я призываю президента республики попросить меня сформировать правительство, а затем покинуть свой пост. Я призываю всех марионеток (...) сделать то же самое», — заявил Мадьяр.

Ранее стало известно, что партия «Тиса» уверенно лидирует на выборах в парламент республики после подсчета 91.90 процента голосов. Ряд политиков уже поздравил Мадьяра с победой на выборах, в том числе президент Украины Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал свое поражение на выборах в парламент. Выступая перед сторонниками, он заявил, что «результаты выборов понятны, хотя и не окончательны».