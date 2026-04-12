22:24, 12 апреля 2026Мир

Орбан признал свое поражение на выборах в парламент Венгрии

Орбан поздравил Мадьяра с победой на выборах в парламент Венгрии
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер министр Венгрии Вектор Орбан признал свое поражение на выборах в парламент республики. Об этом сообщил его конкурент, лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Мадьяра, возглавляющий правящий альянс «Фидес» Орбан позвонил ему и поздравил с победой.

Позднее Орбан подтвердил, что поздравил партию «Тиса». ВЫступая перед сторонниками, он заявил, что «результаты выборов понятны, хотя и не окончательны». Политик сообщил, что «Фидес» уходит в оппозицию и продолжит служить Венгрии.

Ранее Национальный избирательный офис (NVI) Венгрии опубликовал первые итоги народного голосования. Предварительно, «Тиса» забирает в парламенте 132 места из 199, «Фидес» получает 59 мест, правая партия «Наша Родина» — 8 кресел.

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись вечером 12 апреля. По данным журналистов, явка на голосовании побила рекорд 2022 года.

    Последние новости

    Орбан признал свое поражение на выборах в парламент Венгрии

    Влияние поражения Орбана на Россию оценили

    Песков высказался об использовании энергоресурсов России для выпуска оружия в ЕС

    Орбан дал обещание на фоне поражения на выборах в Венгрии

    Орбан выступил с заявлением о результатах выборов

    Во Франции призвали прекратить финансирование Украины после одного видео

    В Финляндии предупредили о последствиях победы Орбана на выборах в Венгрии

    Кадыров показал кадры ликвидации группы ВСУ

    На Западе откровенно высказались о конфликте на Украине

    Противники Орбана начали лидировать на выборах в парламент Венгрии

    Все новости
