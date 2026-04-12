Противники Орбана начали лидировать на выборах в парламент Венгрии

NVI: Оппозиционная партия «Тиса» получает 132 места в парламенте Венгрии

Венгерские оппозиционные силы начали набирать парламентское большинство в ходе предварительного подсчета голосов по результатам выборов в республике. Свежие данные опубликовал Национальный избирательный офис (NVI).

По его информации, «Тиса» предварительно забирает 132 места из 199. Тем временем правящий альянс «Фидес» под руководством нынешнего премьер-министра страны Виктора Орбана получает 59 мест в парламенте, тогда как правая партия «Наша Родина» — 8 мест.

Сейчас обработаны 22,05 процента бюллетеней.

До этого партия Виктора Орбана «Фидес» лидировала и получала 91 место в парламенте из 199. На тот момент было обработано всего 3,34 процента голосов. Данные обновляются в реальном времени.