Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:17, 12 апреля 2026

Избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии закрылись
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Закрылись избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии, передает РИА Новости.

Впереди процесс подсчета голосов. Явка на голосовании побила рекорд 2022 года.

По ситуации на 18:00 она составила 74,23 процента. Всего к указанному времени в голосовании приняли участие более 500 тысяч граждан. Четыре года назад явка была на уровне 62,92 процента.

12 апреля в Венгрии прошли выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Как сообщало агентство Bloomberg, ставки на поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще больше выросли на фоне голосования. По данным беттинговой платформы Polymarket, вероятность того, что лидер оппозиции Петер Мадьяр станет следующим премьер-министром Венгрии, превысила 80 процентов в ходе голосования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok