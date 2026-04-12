«Наступает новая эра». В Венгрии зафиксировали рекордную явку на выборах. Ставки на поражение Орбана растут

Явка на парламентских выборах в Венгрии достигла 66 %

В Венгрии 12 апреля проходят парламентские выборы. Национальное избирательное бюро Венгрии (NVI) сообщило о рекордно высокой активности избирателей.

По данным ведомства, на 11:00 по местному времени 12 апреля явка составила 37,98 процента. Это значительно превышает показатели предыдущих лет.

Уже к 9:00 утра участие в голосовании приняли 16,89 процента. Следовательно, всего за два часа число проголосовавших увеличилось более чем вдвое, что свидетельствует о резком росте избирательной активности в течение утреннего периода. По ситуации на 13:00 по Гринвичу явка избирателей уже достигла 66 процентов против 52,75 процента в 2022 году, сообщил избирательный комитет.

Как сообщил корреспондент BBC Александар Миладинович из Будапешта, из-за рекордно высокой явки на выборах многим избирателям пришлось долго ждать, чтобы опустить свои бюллетени в урны для голосования. «Наступает новая эра для моей страны», — заявила одна из избирательниц.

Люди стоят в очереди, чтобы проголосовать на избирательном участке во время парламентских выборов в Венгрии, Будапешт, 12 апреля 2026 года. Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Наблюдатели отмечают, что такая динамика может указывать на потенциально высокую итоговую явку. На парламентских выборах 2022 года явка составила около 70 процентов.

Ставки на поражение Орбана выросли

По данным Bloomberg, ставки на поражение действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана еще больше выросли на фоне голосования.

По данным утренней статистики, свидетельствующим о потенциально рекордной явке, ставки на то, что Орбан останется на посту, упали до 18 процентов.

Вместе с этим сообщается, что, по данным беттинговой платформы Polymarket, вероятность того, что лидер оппозиции Петер Мадьяр станет следующим премьер-министром Венгрии, превысила 80 процентов в ходе голосования. По сведениям Telegram-канала «Obozrevatel.ua», мэр города Боч от партии «Фидес» Михал Секе-Тот, являвшийся сторонником Орбана, перешел на сторону оппозиции в день выборов и проголосовал за Мадьяра.

Отмечается также, что в связи с выборами в Венгрии на платформе для ставок было совершено сделок на общую сумму около 67 миллионов долларов.

Предвыборный плакат лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, Будапешт, Венгрия, 12 апреля 2026 года Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Орбан проголосовал на выборах в Венгрии и сделал заявление

Утром 12 апреля венгерский премьер высказался о парламентских выборах, проходящих в стране.

«Я здесь, чтобы победить», — заявил политик после того, как проголосовал на одном из избирательных участков в Будапеште.

Он добавил, что Европа приближается к серьезному кризису и Венгрии необходимо сильное национальное единство для противостояния этому.

Ранее Орбан обратил внимание на то, что иностранное вмешательство в венгерские выборы стало беспрецедентным. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб.

Орбан и его жена Анико Леваи голосуют на венгерских парламентских выборах в Будапеште, Венгрия, 12 апреля 2026 года. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Во время кампании нам пришлось смириться, или, по крайней мере, жить еще с одним нововведением, а именно — с иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба», — заявил он.

Посол России высказался о возможном сценарии после выборов в Венгрии

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Европа может попытаться силой подчинить Венгрию после парламентских выборов.

По его словам, решающий момент наступит, когда будут объявлены результаты. «Сорвется ли Европа с цепи и начнет ломать все подряд, пытаясь уже если не демократическим, то силовым способом добить Венгрию», — предположил дипломат.

Мирошник также отметил, что в России внимательно следят за выборами, которые, по его мнению, вряд ли пройдут без нарушений. Особую обеспокоенность вызывают специалисты по организации протестов, отправленные в республику с Украины.