Орбан высказался о вмешательстве в венгерские выборы

Орбан заявил о беспрецедентном размахе вмешательства в венгерские выборы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию с вмешательством в выборы в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что иностранное вмешательство в венгерские выборы стало беспрецедентным. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб.

«Во время кампании нам пришлось смириться, или, по крайней мере, жить с еще одним нововведением, а именно с иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь призвал венгров голосовать за партию Орбана на выборах. Он назвал премьера Венгрии сильным и мощным лидером, который «неустанно борется за свою страну и народ».