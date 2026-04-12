00:18, 12 апреля 2026Мир

Орбан высказался о вмешательстве в венгерские выборы

Орбан заявил о беспрецедентном размахе вмешательства в венгерские выборы
Марина Совина
Марина Совина
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию с вмешательством в выборы в стране. Его слова приводит РИА Новости.

Орбан подчеркнул, что иностранное вмешательство в венгерские выборы стало беспрецедентным. По его словам, глава МИД страны Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб.

«Во время кампании нам пришлось смириться, или, по крайней мере, жить с еще одним нововведением, а именно с иностранным вмешательством беспрецедентного масштаба», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь призвал венгров голосовать за партию Орбана на выборах. Он назвал премьера Венгрии сильным и мощным лидером, который «неустанно борется за свою страну и народ».

    Последние новости

    Россия и Украина обменялись пленными перед Пасхой. По меньшей мере семь человек удерживались ВСУ как заложники

    Дмитриев пригласил иностранцев в Россию и устроил обмен мемами

    Володин раскрыл символизм Воскресения Христа

    Трамп пригрозил Китаю большими проблемами

    Путин поздравил россиян с Пасхой

    Трамп высказался о переговорах с Ираном

    Трамп заявил об отсутствии помощи от НАТО в Ормузском проливе

    Хинштейн рассказал о размещении вернувшихся из украинского плена курян

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    «Это выбор между Европой и Россией». Почему победа проукраинских сил на выборах в Венгрии может стать проблемой для Зеленского?

