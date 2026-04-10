08:57, 10 апреля 2026Мир

Трамп дал совет венграм перед выборами

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь призвал венгров голосовать за партию действующего премьер-министра Виктора Орбана на предстоящих выборах. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Он назвал премьер-министра Венгрии сильным и мощным лидером, который «неустанно борется за свою страну и народ». Трамп также отметил, что Орбан развивает экономику страны, создает рабочие места, продвигает торговлю, а также останавливает нелегальную миграцию и обеспечивает закон и порядок.

«Венгрия: выходите и голосуйте за Виктора Орбана. Он настоящий друг, боец и победитель», — написал глава Белого дома.

Парламентские выборы 2026 года в Венгрии состоятся в воскресенье, 12 апреля.

Ранее американский лидер напомнил, что поддерживал Орбана на выборах в 2022 году. По его словам, для него честь сделать это снова.

