03:09, 25 марта 2026

Трамп призвал поддержать на выборах отказавшегося помогать Украине лидера

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп в преддверии выборов в Венгрии выступил в поддержку действующего премьер-министра Виктора Орбана. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Президент США уверен, что Орбан — это сильный лидер, который добивается результатов. «Виктор усердно трудится над защитой Венгрии, обеспечением роста ее экономики, созданием рабочих мест, развитием торговли, борьбой с нелегальной иммиграцией и поддержанием закона и порядка», — говорится в сообщении Трампа. Он подчеркнул, что во время его президентства отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот во многом именно благодаря венгерскому премьер-министру.

Президент США напомнил, что поддерживал Орбана на выборах в 2022 году, и отметил, что для него честь сделать это снова. Трамп призвал жителей Венгрии отдать голос за действующего премьера.

Ранее Орбан заявил, что в случае победы на выборах еще четыре года не позволит грабить Венгрию и отправлять ее деньги Киеву.

