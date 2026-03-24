Мир
22:36, 24 марта 2026Мир

Орбан высказался о попытках ограбить Венгрию

Орбан пообещал, что в случае победы не позволит грабить Венгрию в пользу Украины
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что в случае победы на выборах еще четыре года не позволит грабить Венгрию и отправлять ее деньги Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он будет защищать то, что принадлежит венграм. Орбан подчеркнул, что не позволит грабить венгров и забирать их деньги для Украины.

«Я обещаю, что, как это удалось мне в предыдущие четыре года, так и в следующие четыре года я смогу уберечь Венгрию от войны, включая ее финансовое бремя», — высказался он.

Как указал политик, Брюссель реализует все планы по выплатам Украине, они превышают полтора миллиарда евро. Орбан подчеркнул, что проценты по кредитам придется выплачивать даже детям и внукам нынешних европейцев.

Ранее Орбан заявил о невозможности запугать Венгрию.

