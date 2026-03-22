Орбан заявил о невозможности запугать Венгрию

Орбан: Киеву и Брюсселю не удастся запугать Венгрию

Ни Киеву, ни Брюсселю не удастся запугать Венгрию, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в социальной сети X.

По его словам, Будапешт невозможно шантажировать. «Они ищут не там, если думают, что какой-либо шантаж может принести результаты в Венгрии. Мы привыкли к уровню украинских угроз», — подчеркнул он.

Он добавил: бельгийские и немецкие замечания по сравнению с угрозами Украины убить его и его семью выглядят как «цивилизованная беседа».

Ранее Венгрия и Словакия заблокировали кредит Украине и санкции против России.