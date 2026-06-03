Путину доложили об атаке ВСУ на автобус в ДНР

Песков: Путину доложили об атаке ВСУ на рейсовый автобус в Енакиево в ДНР

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус в Енакиево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Разумеется», — ответил он журналистам на соответствующий вопрос.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус «Москва — Симферополь» в ДНР. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»). Следствие устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.