Россиянам дали совет на случай ошибки при оплате ЖКУ

Депутат Якубовский: В случае ошибки при оплате ЖКУ нужно обратиться в УК

В случае ошибки при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) следует направить заявление в управляющую компанию (УК), выставляющую платежный документ, ТСЖ, расчетный центр или ресурсоснабжающую организацию. Сделать это россиянам посоветовал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

Речь идет о случаях, когда пользователь оплатил квитанцию дважды, указал неверный лицевой счет или ошибся в реквизитах. К заявлению необходимо приложить чек или банковскую квитанцию с датой, суммой платежа, адресом помещения и правильного лицевого счета.

Если средства получил тот же исполнитель, но на другой лицевой счет, нужно попросить провести корректировку и отнести платеж на правильный адрес. В случае переплаты гражданин может попросить зачесть деньги в счет будущих платежей или вернуть часть суммы. Если средства ушли иному получателю, необходимо уточнить в банке возможность отмены или корректировки платежа. Однако чаще всего необходимо письменное требование о возврате средств к получателю и обращение в суд при отказе.

Якубовский призвал жильцов сохранять подтверждающие платеж документы, в частности чеки, заявления, ответы организаций, переписки через ГИС ЖКХ, электронную почту или личный кабинет.

Ранее в Госдуме рассказали о снижении платы за ЖКУ на 33-47 процентов в период планового отключения горячей воды летом.