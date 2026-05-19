08:01, 19 мая 2026

Россиянам рассказали о снижении платы за ЖКУ

Депутат Кошелев: Летом плата за ЖКУ заметно снизится из-за отключения воды
Нина Ташевская
Летом при плановом отключении горячей воды плата за эту услугу в квитанциях может снизиться на 33-47 процентов. О заметном сокращении трат на жилищно-коммунальные услуги рассказал россиянам первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет РИА Новости.

«Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж в квитанции за эту услугу может стать ниже на 33-47 процентов. Согласно действующему законодательству за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва в подаче услуги ее стоимость снижается на 0,15 процента», — пояснил парламентарий.

Кошелев добавил, что теперь россиянам гораздо проще добиться перерасчета платы при отсутствии воды. Раньше нужно было самим фиксировать этот факт, писать заявление и собирать подписи соседей, а с 2026 года процесс должен происходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке.

Ранее Кошелев предложил дать льготу на оплату коммунальных услуг тем, кто зарабатывает немного выше минимального размера оплаты труда.

