Экономика
15:28, 13 мая 2026

Части россиян призвали дать льготу на оплату ЖКУ

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил дать льготу на оплату коммунальных услуг тем, кто зарабатывает немного выше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Сделать это он призвал в разговоре с агентством ТАСС.

По мнению парламентария, эта часть россиян нуждается в поддержке на фоне растущих счетов за ЖКУ. «В профессиональном сообществе сейчас активно обсуждается этот вопрос, и все сходятся во мнении, что расширение необходимо. Сейчас многие люди работают, получают «белую» зарплату чуть выше МРОТ и не подпадают ни под одну льготу (не инвалиды и не ветераны). Но после оплаты выросших тарифов ЖКХ у них ничего не остается. Им нужна поддержка», — объяснил свою позицию он.

Помимо этого, продолжил Кошелев, действие льгот можно распространить на лиц с онкологией и тех, кто восстанавливается после инсульта. Он отметил, что если человек официально не признан инвалидом либо инвалидность временная, он лишается 50-процентной скидки на оплату ЖКУ, несмотря на то, что им приходится тратить деньги на лечение.

С начала года размер МРОТ в стране составляет 27 093 рубля в месяц.

Ранее пенсионерам напомнили о возможности оформить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на «коммуналку» превышают установленную для конкретного региона долю от семейного дохода. Помимо этого, им доступна скидка на оплату части коммунальных услуг и вывоза ТКО.

