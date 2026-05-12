14:00, 12 мая 2026

Российским пенсионерам перечислили положенные льготы

«Царьград»: В РФ есть дополнительные ежемесячные выплаты для людей старше 65 лет
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Россиянам старше 65 лет перечислили положенные в 2026 году федеральные льготы и доплаты, а также региональные меры поддержки. Информацию о том, как их получить, приводит «Царьград».

Журналисты напомнили, что с 1 января текущего года в России на 7,6 процента были проиндексированы страховые пенсии. Это произошло автоматически и не требует дополнительного оформления.

Кроме того, пенсионерам, чей общий доход ниже установленного регионом прожиточного минимума, положена социальная доплата. Ее оформление происходит через Социальный фонд и органы соцзащиты.

Также во многих регионах РФ введены дополнительные ежемесячные выплаты для пожилых людей старше 65 лет, прежде всего для малообеспеченных. Суммы и условия нужно, как правило, уточнять в Социальном фонде.

Издание указало, что пенсионерам доступны и жилищно‑коммунальные льготы. Они могут оформить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную для региона долю от семейного дохода, получить скидку на оплату части коммунальных услуг и вывоза ТКО, а также льготы для малоимущих и одиноко проживающих пенсионеров.

Помимо прочего, пенсионеры освобождаются от налога на имущество в отношении одного объекта каждого вида, могут оформить вычет по земельному налогу на 6 соток (600 квадратных метров) и получить льготу по транспортному налогу (условия зависят от субъекта России).

Почти во всех регионах РФ введены льготы на проезд в общественном транспорте, а в некоторых субъектах предусмотрены льготные или компенсируемые поездки на междугороднем транспорте для лечения, санаториев или социально значимых поездок.

Также для граждан старше 65 лет расширены программы диспансеризации и профилактических осмотров, а для федеральных льготников предусмотрены бесплатные или льготные лекарства, санаторно‑курортное лечение в составе набора соцуслуг.

«Поскольку многие доплаты и льготы для 65+ устанавливаются именно на региональном уровне, имеет смысл отдельно посмотреть сайт правительства вашего региона или обратиться в местную соцзащиту и МФЦ — там подскажут, какие именно региональные меры сейчас действуют в вашем населенном пункте», — в заключение порекомендовали журналисты.

Ранее в России назвали освобожденные от платы за капремонт категории граждан.

