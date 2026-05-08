Депутат Панеш: Закон может освобождать россиян от оплаты капремонта

Обязанность платить за капитальный ремонт установлена статьей 169 Жилищного кодекса для всех собственников жилья, однако закон предусматривает исключения, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция «ЛДПР»). Комментарий он дал «Ленте.ру».

Депутат напомнил, что российское законодательство предусматривает исключения, при которых взносы либо не начисляются, либо полностью компенсируются из бюджета. Собственники не платят взносы на капремонт, если дом признан аварийным и подлежащим сносу, либо принято решение об изъятии земельного участка для государственных нужд, объяснил он. При этом освобождение начинается с месяца, следующего за месяцем принятия решения об изъятии, а при расселении аварийного дома ранее уплаченные взносы подлежат возврату, добавил Панеш.

«Также не платят за капремонт наниматели муниципальных квартир — эта обязанность лежит на собственнике. Для собственников-пенсионеров предусмотрено не освобождение от уплаты, а компенсация уже уплаченных взносов. Пенсионеры старше 70 лет имеют право на компенсацию 50 процентов, старше 80 лет — 100 процентов. Важнейшее условие: пенсионер должен быть неработающим и не иметь задолженности по взносам», — сказал депутат.

Парламентарий также отметил, что льгота распространяется на семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров или инвалидов. Он указал, что размер компенсации рассчитывается исходя из минимального размера взноса и нормативной площади: 33 квадратных метра на одного проживающего, 42 квадратных метра на семью из двух, по 18 квадратных метров на каждого из трех и более человек.

«Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды и их родители имеют право на компенсацию 50 процентов. Здесь не требуется подтверждения нерабочего статуса. Компенсация рассчитывается на долю инвалида исходя из общей площади и количества зарегистрированных в квартире», — рассказал парламентарий.

Льготы не применяются автоматически — нужно подать заявление в соцзащиту или МФЦ Каплан Панеш депутат

«Узнать о статусе дома можно на сайте регионального оператора или в управляющей компании. Главное — льготы носят заявительный характер. Проверьте, работаете ли вы, погасите долги и подавайте документы через МФЦ или Госуслуги. Ваши деньги должны оставаться у вас», — заключил депутат.

