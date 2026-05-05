Жители российского города пожаловались на 30-градусную жару в квартирах

Жители Казани пожаловались на 30-градусную жару в квартирах из-за отопления

Жители Казани пожаловались, что в их квартирах из-за работающего отопления стоит 30-градусная жара. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Iptash.

Речь идет о домах в Авиастроительном районе. По словам жителей, несмотря на то, что воздух в городе прогрелся более чем до 20 градусов тепла, коммунальщики продолжают топить батареи. Они пожаловались, что от жары не спасают даже открытые окна, добавив, что звонки в управляющие компании не помогают решить проблему — в ответ на их просьбы убавить температуру коммунальщики предлагают им обратиться в ЖЭУ.

В местном комитете ЖКХ сообщили, что отопительный сезон по решению исполкома закончится в четверг, 7 мая. Тех, кого не устраивает пекло в квартире, представитель ведомства призвал связаться со своими «управляйками».

Ранее стало известно, что отопительный сезон в столичном регионе планируют завершить через неделю, 12 мая.

