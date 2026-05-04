Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:27, 4 мая 2026Экономика

Названа дата отключения отопления в Москве

Министр Воропанов: Отопительный сезон в Москве и области завершится 12 мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетОтключение отопления

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Отопительный сезон в Москве и области планируют завершить 12 мая. Такую дату отключения тепла назвал глава Министерства энергетики региона Сергей Воропанов, пишет «Интерфакс».

В Подмосковье начнут отключать отопление уже 5 мая, отметил министр. «Сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом по прогнозу в ближайшие выходные ожидается похолодание. С учетом этого приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели», — рассказал Воропанов.

Глава ведомства пояснил, что так получится избежать резких перепадов температуры в домах. К тому же можно будет оперативно отреагировать на резкое изменение погоды.

В 2025 году отопление в Москве и области начали отключать 6 мая. Сначала тепло перестали подавать в промышленные и административные объекты, затем в жилые дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Просьба у соседа обернулась для россиянки заточением в подполье

    В Пентагоне сделали заявление об атаке Ирана на американский корабль

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok