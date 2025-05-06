В Москве начали отключать отопление

В Москве начали поэтапное отключение от отопления

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к постепенному отключению отопления в Москве. Об этом говорится на портале mos.ru.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, перевод системы теплоснабжения на летний режим работы будет проходить поэтапно. Сначала тепло перестанут подавать на промышленные и административные объекты, затем в жилые дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.

«В общей сложности предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов», — заявил Бирюков.

Отмечается, что в Москве уже приступили к подготовке к новому отопительному сезону. Специалисты проведут гидравлические испытания теплосетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки и своевременно устранить поломки. Летом в системах теплоснабжения проведут перекладку трубопроводов с применением современных технологий, отремонтируют тепловые станции и пункты, а также проверят внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил москвичей о снеге и дождях 9 мая. Согласно прогнозам, в ночь на пятницу температура воздуха в столице может опуститься до нуля градусов.