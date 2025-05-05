Москвичам рассказали о погоде 9 мая

Синоптик Ильин: 9 мая в Москве возможны дождь и снег

В ночь на пятницу, 9 мая, в Москве возможны дождь и снег. О погоде на День Победы рассказал жителям столицы синоптик, военный метеоролог Александр Ильин в беседе с 360.ru.

По словам специалиста, температура воздуха ночью может опуститься до нуля градусов. При этом в первой половине дня ожидается малооблачная погода, которая к полудню сменится пасмурной. В области во второй половине дня пройдут дожди, но в самой столице осадки маловероятны.

Утром воздух прогреется до плюс 2-4 градусов, а днем — до плюс 10-12 градусов. В момент парада столбики термометров покажут от плюс 6 до плюс 9 градусов Цельсия, спрогнозировал Ильин.

Ранее в МЧС предупредили жителей Москвы и области о мокром снеге, который пройдет в ночь на вторник, 6 мая. В северных районах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер усилится до 15 метров в секунду, спрогнозировали в ведомстве.