Москвичей предупредили о снеге

МЧС: 6 мая в Москве и области пройдет мокрый снег

В ночь на вторник, 6 мая, в Москве и области пройдет мокрый снег. Об этом предупредили жителей столичного региона представители МЧС в своем Telegram-канале.

Осадки начнутся около 21 часа в понедельник, 5 мая, и продлятся до 6 часов утра вторника, 6 мая. В северных районах возможно налипание мокрого снега на провода и деревья. Ветер усилится до 15 метров в секунду, спрогнозировали в ведомстве.

Жителей Москвы и Подмосковья призвали сохранять спокойствие и быть осторожными при перемещении по улицам.

Ранее москвичей предупредили об аномально холодной неделе. Так, до пятницы, 9 мая, температура воздуха в столице будет держаться ниже климатической нормы. В рабочие дни недели значения термометров будут на четыре градуса ниже нормы. Помимо этого, в ближайшие дни в Москве и области прогнозируются слабые кратковременные дожди.