Москвичей предупредили об аномальной неделе

Синоптик Вильфанд: До 9 мая температура в Москве будет ниже нормы на 4 градуса

До пятницы, 9 мая, температура в Москве будет ниже нормы на четыре градуса. Об аномальной неделе жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в понедельник, 5 мая, в ночные часы температура составит плюс 9-11 градусов, а в дневные — 13-15 градусов, после чего начнется похолодание. «Дневные значения составят около плюс 10 градусов до пятницы, а ночные — от 1 до 5 градусов тепла. Даже не исключены и еще понижения. В ночь на вторник не исключены понижения до нулевой отметки. И никуда от этого не денешься, потому что опять меняется ветер, опять холодные воздушные массы», — поделился информацией специалист. Он отметил, что в рабочие дни недели значения термометров будут на четыре градуса ниже нормы. Помимо этого, на предстоящей неделе прогнозируются слабые кратковременные дожди.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что воздух в столице начнет прогреваться до климатической нормы лишь в середине мая. Он сообщил, что после недолгого потепления в воскресенье, 4 мая, уже в понедельник, 5 мая, начнет прорываться холодный фронт, ожидаются сильные дожди.