Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:17, 4 мая 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальной неделе

Синоптик Вильфанд: До 9 мая температура в Москве будет ниже нормы на 4 градуса
Полина Кислицына (Редактор)

До пятницы, 9 мая, температура в Москве будет ниже нормы на четыре градуса. Об аномальной неделе жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в понедельник, 5 мая, в ночные часы температура составит плюс 9-11 градусов, а в дневные — 13-15 градусов, после чего начнется похолодание. «Дневные значения составят около плюс 10 градусов до пятницы, а ночные — от 1 до 5 градусов тепла. Даже не исключены и еще понижения. В ночь на вторник не исключены понижения до нулевой отметки. И никуда от этого не денешься, потому что опять меняется ветер, опять холодные воздушные массы», — поделился информацией специалист. Он отметил, что в рабочие дни недели значения термометров будут на четыре градуса ниже нормы. Помимо этого, на предстоящей неделе прогнозируются слабые кратковременные дожди.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что воздух в столице начнет прогреваться до климатической нормы лишь в середине мая. Он сообщил, что после недолгого потепления в воскресенье, 4 мая, уже в понедельник, 5 мая, начнет прорываться холодный фронт, ожидаются сильные дожди.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава парламента Крыма оценил слова Рубио о границах Украины

    Бывший тренер «Зенита» назвал минусы Москвы

    Из взорвавшейся квартиры в Москве спасли девочку

    В 2024 году в многоэтажке на улице Генерала Тюленева уже происходил взрыв

    Джинсы — самые популярные штаны в мире. Почему некоторые джинсы стоят огромных денег и чем они хуже дешевых?

    Трамп допустил отправку войск в Гренландию

    Трамп заявил о желании России «воевать за всю Украину»

    Местная жительница рассказала о первых минутах после взрыва в жилом доме в Москве

    Трамп оценил сроки определения своего поведения в отношении России

    Звезда ТНТ рассказала о жизни с комиком Русланом Белым в одной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости