Названы сроки улучшения погоды в Москве

Тишковец: Улучшение погоды в Москве будет недолгим, потеплеет в середине мая

Приближающееся потепление в Москве будет недолгим, ситуация изменится к середине мая. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Эксперт назвал сроки улучшения погоды в столице. По его словам, температура воздуха в Москве вернется в климатическую норму только в середине мая. В воскресенье, 4 мая, ожидаются кратковременные дожди, потеплеет до +15-20 градусов. Однако улучшение погоды будет недолгим.

В понедельник, 5 мая, начнет прорываться холодный фронт, ожидаются ливни. Ночью температура составит +6-11 градусов, днем — +10-15 градусов. Во вторник, 6 мая, ночью температура составит от -1 до +4 градусов, в середине дня — +9-14 градусов.

На 8 мая Евгений Тишковец спрогнозировал интенсивные ливни. Температура ночью приблизится к +1-6 градусам, днем составит +6-11 градусов.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье деревья упали на автомобили из-за выпавшего снега. Также несколько деревьев рухнули на железнодорожные пути, после чего на одном из направлений нарушился график электричек.