В посольстве России высказались о давлении со стороны ЕС

Политика давления со стороны Европейского союза (ЕС) не изменит позицию Москвы. Об этом сообщили в посольстве России в Гааге, передает РИА Новости.
«Политика военного и экономического давления не способна изменить позицию России по принципиальным для нас вопросам обеспечения безопасности и суверенитета нашей Родины, а надуманные предлоги для очередного витка эскалации вызывают лишь сожаление», — отметили в дипмиссии.
14 июля посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин был вызван в МИД королевства в связи с обвинениями в якобы кибератаках. Дипломат отверг обвинения и предупредил, что новые антироссийские санкции ЕС повлекут ответные меры со стороны Москвы.