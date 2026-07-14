Посол России ответил на обвинения в кибератаках со стороны Запада

Посол России во время визита в МИД Нидерландов отверг обвинения Запада в кибератаках

Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин во время визита в МИД королевства отверг обвинения стран Запада в кибератаках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипмиссию.

14 июля Тарабрина вызвали в МИД Нидерландов, где его проинформировали о подготовленном в Брюсселе заявлении Европейского союза (ЕС) с обвинениями в адрес государственных и негосударственных структур России в якобы причастности к кибератакам против государственных органов и объектов критической инфраструктуры ЕС и Украины, а также анонсируются новые антироссийские санкции.

«Глава российской дипмиссии решительно отверг эти надуманные обвинения, заявив, что они по уже ставшей привычной в Европе практике не подкреплены какими-либо доказательствами», — отметили в диппредставительстве.

Тарабрин предупредил, что новые санкции ЕС повлекут ответные меры со стороны Москвы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к кибератакам на страны Европы и не приемлет соответствующих обвинений в свой адрес. Песков отметил, что у европейских стран нет никаких аргументов и доказательств причастности России к подобным акциям, а все их обвинения звучат голословно.